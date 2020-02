DER-MG mantém plantão permanente durante período de chuva

Departamento trabalha para restabelecer o tráfego nas rodovias estaduais; apenas dois de nove trechos afetados ainda têm interrupção

Como parte das ações para conter os efeitos das chuvas nas rodovias mineiras – muitas delas castigadas pelo alto índice pluviométrico registrado neste início de ano –, as unidades regionais do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), distribuídas em todo o estado, estão em regime de plantão para ação imediata em caso de ocorrências na malha rodoviária estadual.

O principal objetivo do plantão, de acordo com o diretor-geral do DER-MG, Fabrício Sampaio, é, em um primeiro momento, o de restabelecer as condições de tráfego. “Estamos trabalhando intensamente para dar soluções aos cidadãos mineiros. A prioridade é garantir condições de trafegabilidade”, explica Sampaio.

“Posteriormente, temos que focar em encontrar e viabilizar soluções definitivas para as ocorrências que demandam mais recursos. A ajuda do governo federal será fundamental para conseguirmos melhorar as condições das nossas estradas, tão importantes para o desenvolvimento do nosso estado”, acrescenta o diretor-geral.

Das 117 ocorrências em estradas sob jurisdição do DER-MG registradas até quinta-feira (20/2), somente dois trechos de rodovias permanecem com interrupção total da pista, todos com indicação, pelo departamento, de rotas alternativas para os motoristas. No último balanço divulgado pelo DER-MG, em 5/2, eram nove trechos totalmente interditados. Estes pontos, já liberados, foram solucionados com, por exemplo, a construção de passagens provisórias, desobstrução de pistas e recuperação de aterros e bueiros.

Um exemplo está na MG-133, km 21, entre Tabuleiro e o entroncamento para Piau, onde foi construída uma passagem lateral para diminuir o impacto dos transtornos causados pelo desvio disponível. O mesmo ocorre na MG-452, entre Oliveira Fortes até o entroncamento da BR-040, Km 14 e Km 24, onde os veículos voltaram a circular no trecho, com meia pista liberada.

Além disso, o DER-MG mantém atenção redobrada nas estradas e pontes, sobretudo na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e na área de influência dos municípios de Ubá, Ponte Nova, Manhumirim e Coronel Fabriciano, locais que registraram maior incidência de ocorrências.

Interrupções

As estradas mineiras têm, hoje, dois pontos com o tráfego totalmente interrompido. São eles: Cruzeiro da Fortaleza / Guimarânia, LMG-737, Km 20; e Juiz de Fora, MG-353, Km 66. Nestes trechos, o DER-MG iniciou a reconstrução dos bueiros que foram interrompidos e, logo em seguida, refará as pistas que foram destruídas.

Informações

O DER-MG disponibiliza em seu site – www.der.mg.gov.br – informações sobre a situação de todas as rodovias sob sua responsabilidade. Os dados são atualizados diariamente e podem ser acessados pela população, especialmente para quem vai viajar. Outro canal de informação é o telefone 155, opção 6 (a partir de telefonia fixa, em Minas Gerais) ou (31) 3069-6601 (a partir de telefonia fixa ou móvel), diariamente, de 6h às 23h59.

Assessoria de Comunicação -DER MG