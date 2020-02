Atlético vence Unión, mas não consegue reviravolta e é eliminado da Sul-Americana

Time alvinegro precisava de uma goleada no Independência para se classificar

Pareceu que seria possível, mas não deu para o Atlético na noite dessa quinta-feira. Diante de um Independência com quase 17 mil torcedores, o time alvinegro venceu por 2 a 0 o Unión-ARG, com gols ainda no primeiro tempo, e deu mostras de que poderia mais, porém não conseguiu a goleada de que precisava e foi eliminado ainda na primeira fase da Copa Sul-Americana.

Pesou desfavoravelmente a goleada por 3 a 0 sofrida no jogo de ida, no último dia 6. A derrota em Santa Fé, na Argentina, obrigava o Atlético a buscar uma goleada no Horto. Por isso, o técnico Rafael Dudamel mudou o sistema tático e apostou numa formação que privilegiava os avanços dos laterais.

Com três zagueiros e três armadores, o Atlético iniciou muito bem o jogo desta quinta-feira. Otero, de falta, e Hyoran, de pênalti, marcaram ainda no primeiro tempo. Faltava apenas um gol para levar a decisão para os pênaltis. Mas, no segundo tempo, o Unión-ARG conseguiu se defender bem e manteve o placar que lhe garantiu a classificação. Festa da torcida argentina que saiu em peso de Santa Fé até Belo Horizonte.

Agora, o Atlético concentra atenções na disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

O próximo duelo será contra o Afogados, quarta-feira (26), às 21h30, em Afogados da Ingazeira-PE, pela segunda fase do torneio torneio. Pelo Estadual, o Galo jogará no dia 1º de março, às 19h, contra o Boa Esporte, em Varginha.

ATLÉTICO 2 X 0 UNIÓN-ARG

Atlético

Michael; Igor Rabello, Réver (Iago Maidana, aos 17’ do 2ºT) e Gabriel; Guga (Ricardo Oliveira, aos 38’ do 2ºT), Jair, Nathan e Guilherme Arana; Otero (Marquinhos, aos 22’ do 2ºT), Hyoran e Franco Di Santo

Técnico: Rafael Dudamel

Unión-ARG

Sebastián Moyano; Milo (Moreno, aos 20’ do 2ºT), Calderon, Bottinelli e Corvalán; Cabrera, Elias, Méndez e Blasi; Carabajal (Troyansky, no intervalo) e Walter Bou (Mazzola, aos 25’ do 2ºT)

Técnico: Leo Madelón

Gols: Otero, aos 15’, e Hyoran, aos 28’ do 1ºT (ATL)

Cartões amarelos: Nathan, aos 12’ do 1ºT, e Iago Maidana, aos 18’ do 2ºT (ATL); Calderón, aos 26’, Méndez, aos 36’, Elias, aos 42’ do 1ºT, Milo, aos 16’, e Troyansky, aos 42’ do 2ºT (UNI)

Público: 16.291 torcedores

Renda: R$ 187.170,00

Motivo: jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana\

Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, às 21h30

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Nicolas Gallo (COL)

Assistentes: Sebástian Vela (COL) e Wilmar Navarro (COL)

Superesportes