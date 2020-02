Cruzeiro perde a primeira do ano e vê Tombense assumir a liderança do Mineiro

Time celeste também chegou ao quarto duelo consecutivo sem vitória

Em mais uma atuação com muitas falhas individuais e quase nenhuma criação, o Cruzeiro foi derrotado pela primeira vez na temporada. Mesmo com um jogador a mais desde os 28’ do segundo tempo, o time de Adilson Batista não foi capaz de superar o Tombense, novo líder do Campeonato Mineiro, que venceu o jogo adiado da 2ª rodada por 2 a 0 com gols de Rubens e Cássio Ortega.

Embora tenha perdido a invencibilidade só nesta quinta-feira, no Almeidão, o Cruzeiro chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória – antes, o time empatou com América, Patrocinense e São Raimundo, esse último na primeira fase da Copa do Brasil. No Estadual, com o resultado diante do Tombense, o time celeste ficou estacionado na 5ª colocação, com 11 pontos, fora da zona de classificação para as semifinais.

Depois do duelo em Tombos, o Cruzeiro descansa por dez dias. Em função do carnaval, a maioria das equipes só retornam aos gramados, pelo Estadual, no próximo mês. Em 1º de março (domingo), o time de Adilson Batista duelará com o Uberlândia, em jogo pela 7ª rodada, marcado para as 16h, no Mineirão.

O jogo

Pela quinta vez, o Cruzeiro saiu atrás do placar nesta temporada. Diante do Tombense, a Raposa voltou a apresentar problemas básicos de marcação e viu seu setor ofensivo sem repertório, inoperante ao longo de todo o primeiro tempo. O destaque negativo, mais uma vez, foi o atacante Roberson, que não conseguiu segurar a bola e interrompeu qualquer tentativa de investida do ataque celeste.

Embora também não tenham criado muitas oportunidades, os donos da casa conseguiram abrir o placar do Almeidão aos 34’. David cobrou escanteio na segunda trave, a defesa do Cruzeiro ficou só observando, e Rubens, de cabeça, fez o primeiro gol da partida. 1 a 0. Foi a quinta vez que a Raposa saiu atrás do marcador em 2020. Antes, viveu a mesma situação com Tupynambás, América, Patrocinense e São Raimundo.

Atrás no placar, o Cruzeiro voltou do intervalo com Judivan na vaga de Roberson e marcando os adversários em linha mais alta. A pressão aconteceu nos dez minutos iniciais, mas a equipe voltou a recuar e dar espaços ao Tombense. Em nova oportunidade, aos 17’, o time alvirrubro aproveitou para ampliar o placar. A zaga celeste não conseguiu ganhar pelo alto mais uma vez, Gabriel Lima deu assistência, e Cássio Ortega marcou em bonita finalização. 2 a 0.

A história do jogo ameaçou mudar aos 28’, quando Admilton, último homem da linha de defesa do Tombense, fez falta em Maurício e foi expulso pelo árbitro Igor Junio Benevenuto. Adilson tentou reforçar o setor de ataque, com Popó na vaga do volante Jadsom, mas a alteração não surtiu qualquer efeito. O Cruzeiro pouco chegou na área adversária e perdeu seu primeiro jogo na temporada.

TOMBENSE 2X0 CRUZEIRO

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo, Ibson e Marquinhos (Falcão); Cássio Ortega (João Renato), Rubens e Maycon Douglas (Gabriel Lima). Técnico: Eugênio Souza

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Leo e João Lucas; Filipe Machado e Jadsom (Vinícius Popó); Everton Felipe, Maurício e Jhonata Robert (Marco Antônio); Roberson (Judivan). Técnico: Adilson Batista

Gols: Rubens (aos 34’1ºT) e Cássio Ortega (aos 17’2ºT)

Cartões amarelos: Admilton (Tombense); Marco Antônio e Edilson (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Admilton (Tombense)

Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Almeidão, em Tombos (MG)

Data e horário: 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), às 19h15

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza