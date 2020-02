Os Familiares e amigos de Moacir Daniel Marques (Moacir do ônibus de estudantes de Funilândia) comunicam seu falecimento e convidam para o velório no municipal de Funilândia, com féretro saindo às 16h desta sexta-feira (21) para o Cemitério Municipal de Funilândia.

Informou Assistencial Santa Clara