Morre, Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira médico, professor e ex vereador

Faleceu na manhã desta sexta-feira ,21, no Hospital Nossa Senhora das Graça, Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira. Médico, ex vereador e professor de Física de vários estabelecimentos de ensino e vereador.

Segundo informações, ele vinha tratando de um Câncer no figado, diagnosticado há cerca de três meses e após ser internado o quadro agravou, vindo a falecer na manhã de hoje.

Luiz Carlos de Oliveira, teve uma atuação destacada na política na década de 90, com importantes participações em assuntos de interesse da comunidade, sempre com muita seriedade e lisura nas suas ações.

A prefeitura municipal , decretou luto oficial de três dias, considerando que Luiz Carlos Rodrigues de Oliveira prestou relevantes serviços à comunidade sete-lagoana como vereador por três legislaturas, além de ter atuado como Agente Público na administração municipal na função de assessoramento. No decreto, considera também sua atuação como médico formado pela UFMG e lecionou física por muitos anos, sendo um professor muito querido pelos alunos

O velório será na capela do Asilo São Vicente de Paulo, a partir do de 12h, com sepultamento às 17h.