Recife se prepara para receber cerca de 2 milhões de turistas no Carnaval

O palco principal do Carnaval de Recife já está montado, hoje será a vez do Galo da Madrugada, a estrela da festa, ser erguido na ponte Duarte Coelho. A capital pernambucana já está preparada para receber cerca de 2 milhões de turistas que desembarcam via terrestre, aérea e marítima.

No Estado, serão 62 palcos na Zona da Mata, Agreste e Sertão apoiados pelo governo. Entre os municípios que se destacam na folia estão Nazaré da Mata, a terra dos maracatus, Triunfo, a dos caretas, e Pesqueira, a dos caipiras, além de Bezerros, com a tradição dos papangus.

Os turistas que desembarcam no aeroporto e no Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TIP), na zona Oeste, estão sendo recepcionados por uma orquestra de frevo, acompanhada por passistas. No TIP, a previsão é de 50 mil pessoas até 3 de março. No aeroporto, espera-se mais 450 mil turistas.

No terminal marítimo, estão previstos os navios Europa II, da armadora Hapag-Lloyd, e Hamburg, da Plantours Kreuzfahrten. “Estima-se uma movimentação financeira de cerca de R$ 2 bilhões”, afirma o secretário de Turismo e Lazer, Rodrigo Novaes.

Pesquisa realizada no ano passado pela Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), autarquia que promove o turismo no Estado, aponta que os visitantes permanecem em média 8,6 dias no Estado.

Minas Gerais já não está mais entre os maiores emissores de turistas para o destino – São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará lideram o ranking. Do exterior, argentinos, franceses e norte-americanos encabeçam a lista.

Bilíngues

Uma das novidades deste ano serão cinco duplas de atendentes bilíngues no Recife Antigo, que estarão com mochilas de projeção holográfica com a campanha “Bora Pernambucar”, assinada pela artista Joana Lira, e a pergunta “posso ajudar?” para os turistas em três idiomas – português, inglês e espanhol.