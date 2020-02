Polícia Civil e Guarda Civil realizam ação conjunta no Carnaval

O comando da Guarda Civil Municipal (GCM) após reunião com a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sete Lagoas para discutir ações que serão executadas durante o período carnavalesco. O objetivo é reforçar a segurança dos foliões e preservar o patrimônio público.

Uma ação foram no plano ostensivo já definida é criação de artes específicas, com dicas de segurança e contatos telefônicos em caso de necessidade de socorro, que serão publicadas diariamente nas redes sociais da Prefeitura de Sete Lagoas, Guarda Municipal e Polícia Civil.

O Comandante da GCM, Sérgio Andrade, reforça ainda que a parceria entre a corporação e a Polícia Civil será de grande valia e que os cuidados por parte dos foliões são de suma importância, portanto, seguem algumas dicas:

Leve para as ruas somente objetos necessários e indispensáveis, cuidado com jóias de alto valor.

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e, se beber, não dirija.

Nunca passe dados pessoais a estranhos, como endereço, número de documentos, senhas de cartão, etc.

Evite discussões que podem virar brigas, respeite o próximo, peça e aceite desculpas.

Estas e outras dicas fazem parte da campanha de prevenção e educação pactuada entre Guarda Municipal e Polícia Civil, entretanto, outro ponto de extrema importância abordado foi a violência contra a mulher, onde será usado o sub-tema “Não é Não”. Qualquer mulher que for vítima de abuso sexual deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Civil por meio do número 197 ou com a Guarda Civil Municipal pelo número 153, além do número 180 (Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência).

Segundo Félix Von Dollinger, Delegado Regional equipes de policiais e guardas municipais estarão nas ruas com o objetivo de contribuírem para a segurança dos foliões.

“Estaremos de prontidão durante todo o carnaval. Que esta parceria possa amenizar o quadro de violência, tanto no que tange a furtos e brigas, quanto à violência contra a mulher, seja ela física ou sexual”, conclui o Comandante Andrade.