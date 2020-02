Criança de 11 anos toma cartela de medicamentos e é internada em estado grave

Uma criança de 11 anos foi transportada, nessa quarta-feira (19), pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros de São José da Lapa, na região metropolitana, para Belo Horizonte em estado grave por ter ingerido quase uma caixa de medicamento.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, uma outra criança, também de 11 anos, também foi intoxicada, mas estava internada estável na Policlínica da cidade e não precisou ser transferida.

Informações apuradas junto ao Conselho Tutelar da cidade dão conta que as crianças pegaram o remédio no armário da casa de uma delas e tomaram.

Elas chegaram perto da mãe de uma delas já com a caixa bastante vazia. As circunstâncias para a ingestão do medicamento ainda estão sendo apuradas pelas policias.

Elas foram levadas para a Policlínica de São José da Lapa, mas por causa do estado grave, uma menina de 11 anos foi trazida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.