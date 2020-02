Cruzeiro visita Tombense em jogo que pode valer a liderança do Campeonato Mineiro

Jogo atrasado da segunda rodada do estadual começa às 19h15 desta quinta, 20

Depois de duas mudanças de data por causa das chuvas que acometeram várias regiões de Minas Gerais, Cruzeiro e Tombense enfim se encontram para disputar o jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Mineiro. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19h15, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos.

O duelo na Região da Zona da Mata pode valer a liderança do estadual. Cruzeiro e Tombense somam 11 pontos, três a menos que o primeiro colocado América. Como tem saldo de gols igual ao do Coelho (7), a equipe do interior precisa de um simples triunfo em casa para assumir a ponta da classificação.

Já para o Cruzeiro, a tarefa é um pouco mais difícil. Além de vencer por dois gols de diferença, o time celeste precisa marcar ao menos três vezes. Se ganhar por 2 a 0, ficará igual ao América em cinco critérios de desempate: 1- vitórias (4 a 4); 2- maior saldo de gols (7 a 7); 3- maior número de gols pró (11 a 11); 4- confronto direto (1 a 1); 5- menor número de cartões vermelhos recebidos (0 a 0).

O sexto quesito – ‘menor número de cartões amarelos recebidos’ – seria favorável ao Coelho, advertido apenas quatro vezes na competição, contra 17 da Raposa. Daí a necessidade de fazer no mínimo três gols.

O excesso de cartões, aliás, foi o motivo que tirou o volante Adriano da viagem a Tombos. Dos três amarelos, dois foram por invadir o campo para celebrar gols de Maurício nos empates com América (1 a 1) e Patrocinense (1 a 1).

Por outro lado, Adilson Batista tem novamente à disposição o volante Filipe Machado, recuperado de lesão na coxa direita. Fica a dúvida se o treinador optará pela manutenção de Pedro Bicalho, utilizado como titular no empate com a Patrocinense, ou se promoverá o retorno de Machado.

Mais à frente, a disputa é por uma vaga no ataque. Alexandre Jesus nem sequer viajou com o restante da delegação e deverá ser substituído por Jhonata Robert. A tendência é que o setor ofensivo seja formado por Everton Felipe, Maurício, Jonathan Robert e Robserson.

Tombense

Depois de golear a URT por 4 a 0 no último sábado, o Tombense buscará seguir no caminho das vitórias. Para conseguir o resultado diante do Cruzeiro, o técnico Eugênio Souza aposta na solidez de seu setor defensivo. A equipe é a menos vazada do Estadual, com apenas um gol sofrido.

TOMBENSE X CRUZEIRO

TOMBENSE

Felipe Garcia; David, Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Marquinhos e Ibson; Maycon, Rubens e Cássio Ortega. Técnico: Eugênio Souza

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Leo e João Lucas; Pedro Bicalho (Filipe Machado) e Jadsom; Everton Felipe, Maurício e Jhonata Robert; Roberson. Técnico: Adilson Batista

Motivo: segunda rodada do Campeonato Mineiro

Local: Estádio Almeidão, em Tombos (MG)

Data e horário: 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), às 19h15

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza