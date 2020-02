Flagrante na BR-040: caminhoneiro é preso por transporte ilícito de cigarro. Veja o vídeo

De acordo com informações, durante patrulhamento, uma equipe da PRF realizou uma abordagem de rotina junto a um caminhão com placas de Eldorado dos Carajás, município localizado no estado do Pará. O condutor do veículo, de 31 anos, demonstrou nervosismo e não soube explicar qual era o seu destino, fato que motivou uma busca no compartimento de carga do caminhão.

Durante a vistoria, a equipe descobriu a existência de uma área oculta, preparada para transporte de materiais ilícitos, na parte dianteira do baú do veículo. Dentro do compartimento, os policiais encontraram 73.500 maços de cigarro da marca Djarum Black, fabricados na Indonésia. O produto, segundo a PRF, tem a comercialização proibida no Brasil e é de alto valor de mercado.

Diante dos fatos, o condutor do caminhão foi preso e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária de Curvelo. Já o veículo foi removido para o pátio do socorro credenciado.

Veja o vídeo abaixo: