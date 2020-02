Isis Valverde celebra aniversário de 33 anos: ”Gratidão pela minha vida”

Na última segunda-feira (17), Isis Valverde completou mais um ano de vida e hoje, (19), resolveu agradecer publicamente todas as manifestações de carinho que recebeu em seu perfil na rede social.

“Gratidão pela minha vida, oportunidades, saúde, família. Gratidão ao universo pela segunda chance que ganhei há anos atrás. Gratidão pela FORÇA que só cresce mediante a desilusões e perdas. Agradeço a resiliência que me acompanha e me ajuda nesta construção de uma pessoa melhor. Aceitação e contentamento. Axé, amém, AMOR”, escreveu a atriz na legenda da foto após completar seus 33 anos de idade.

O marido de Isis, o empresário Andre Rezende, fez uma super declaração de amor para a amada. Ele postou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado da amada onde eles aparecem de rostos colados e com cara de apaixonados. “Minha mulher, que seu dia seja radiante de amor e paz, e cheio de carinho da sua família que te ama tanto! Estamos aqui pra você e com você! Feliz aniversário, amor de nossas vidas”, escreveu o empresário na legenda da foto.

Casados desde 2018, eles são pais de Rael, de um ano e meio.

Confira a postagem de Isis Valverde em sua rede social: