Paciente morde médico e deixa buraco no pescoço do profissional

Um homem de 22 anos agrediu dois médicos e um paciente em pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba (SP), na noite do último domingo (16/2). O agressor feriu um dos médicos com uma mordida próxima ao queixo e à jugular, arrancando parte do rosto do profissional.

O caso ocorreu após o homem dar entrada na Santa Casa com ferimentos no braço direito. Quando era atendido por uma médica, se irritou e deu um tapa no rosto dela, o que fez com que um colega da especialista interviesse. Ele acabou mordido pelo agressor.

Em seguida, ele correu nas instalações da unidade, quebrando uma das portas do banheiro masculino e agredindo outro paciente. O agressor foi detido apenas com a chegada da Polícia Militar, que o levou à delegacia da região.

Em depoimento, o homem disse que foi xingado pelo médico o que o levou a “perder a cabeça’’ e se revoltar com a situação. Após o ocorrido, o homem foi liberado. Ele deve responder em liberdade por lesão corporal e danos materiais.