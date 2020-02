Polícia cumpre 20 mandados de prisão em operação em Pedro Leopoldo e Funilândia

Vinte pessoas, 13 homens e sete mulheres, foram presas, na manhã desta quarta-feira (19), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a cidade de Funilândia, região Central do Estado. Durante a operação da Polícia Civil, além das prisões, 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

“A gente está estudando o tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Pedro Leopoldo, há cerca de oito meses. Através de uma investigação, nós descobrimos que funcionava na cidade uma organização criminosa. Hoje, nós prendemos 20 pessoas”, explicou o delegado Matheus Fernandes Pereira.

Entre os presos está o chefe da quadrilha. No grupo, cada suspeito tinha uma tarefa pré-determinada.

“Essa organização criminosa pode ser dividida em três níveis: o líder, que comandava toda organização, os gerentes, que eram de confiança do líder e ficavam responsáveis pela entrega das drogas, recolhimento e depósito de dinheiro e os ‘vapores’, que efetivamente vendiam os entorpecentes”, detalhou o policial.

Ainda de acordo com a polícia, no último sábado (15) e nessa terça-feira (18) dois homicídios foram registrados em Pedro Leopoldo. As vítimas também eram alvos da operação desta quarta.

“O bairro São Geraldo, especificamente, vai estar mais tranquilo. E nós vamos continuar com os trabalhos”, finalizou o delegado.

Os nomes dos presos não foram divulgados.