Lamentável quando ouço alguém me dizer que vai anular o voto, ou mesmo dizer que votará em branco. Isso porque o direito do voto é seu, e lhe dá também o direito da escolha daquele ou daquela que irá representá-lo por um período de quatro anos, seja no Executivo ou Legislativo da sua cidade.

É lamentável, porque assistimos e ouvimos diariamente esses próprios eleitores reclamarem e reivindicarem melhorias para a cidade.

Se sua reclamação é pertinente, e você teve a oportunidade de fazer valer o seu voto e você não o fez, ela se tornará sem fundamento. Você concorda?

Perdoem-me a sinceridade, mas eleitor que não faz valer o seu poder de voto é “covarde”.

Você mora em uma cidade, vive nessa cidade, convive diariamente com as pessoas dessa cidade e sabe dos problemas da cidade e ainda tem nas mãos o poder da mudança e não irá exercê-lo? Isso é covardia. Por tanto, não é justo que eleitores (as) deixem de fazer valer o seu direito do voto.

Reflita com sabedoria que o seu voto pode fazer a diferença para mudar os rumos da sua cidade. Repito que é lamentável ouvir eleitores (as) dizer que só comparecem as urnas por ser obrigatório pela justiça, reclamam que ninguém faz nada pela cidade, e na hora de votar não o fizeram. Omitir do seu direito de cidadão em qualquer circunstância é uma “covardia”.

Você eleitor (a) já tem idade e capacidade de escolha para mudar o futuro de sua cidade. Não é justo você ter nas mãos o direito de escolha para mudar e não fazê-lo.

Nossa Conversa Afiada de hoje é muito clara: “O poder do voto é seu”.

Atende para história abaixo:

– Era uma vez um Rei que, há muito tempo, governava um país. Um dia, ele saiu em viagem para algumas áreas bem distantes. Quando retornou ao palácio, reclamou que seus pés estavam terrivelmente doloridos, porque era a primeira vez que fazia uma viagem tão longa e que havia muitos pedregulhos pela áspera estrada.

Ele ordenou a seus servos que cobrissem toda a estrada, por todo o país com couro.

Definitivamente, essa obra necessitaria de milhares de vacas abatidas e custaria uma quantia enorme de dinheiro.

Então, um dos mais sábios entre os criados ousou falar ao rei:

– Por que o Rei tem que gastar essa quantia desnecessária de dinheiro?

Por que, simplesmente, não manda cortar um pequeno pedaço de couro para cobrir seus pés?

Moral da história:

Para fazer deste mundo um lugar feliz para se viver, é melhor você mudar a si próprio e não o mundo.

Lembre-se: “O poder do voto é seu”.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha