Hospital Luxemburgo retoma atendimento para beneficiários do Ipsemg  

A assistência médico-hospitalar de urgência e emergência, prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), acaba de ser reforçada com o retorno do atendimento pelo Hospital Luxemburgo, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A partir de agora, os beneficiários do instituto já podem recorrer ao pronto-atendimento, em clínica geral, na unidade.

Uma dívida acumulada de cerca de R$ 10 milhões com o Instituto Mário Penna – Luxemburgo, até 2018, havia levado à suspensão do atendimento de urgência e emergência, pelo hospital, ao segurado do Ipsemg. Para recuperar a capacidade de atendimento do plano de saúde do Ipsemg, o atual governo realizou grande esforço para regularizar integralmente os pagamentos a prestadores e fornecedores e, assim, assegurar a rede assistencial.

A retomada faz parte de um conjunto de ações da atual gestão com vistas à recuperação do plano de saúde do instituto que inclui, além da quitação das dívidas, importantes investimentos na sua rede própria de atendimento, como reformas e compra de novos equipamentos para o Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte, paralelamente à reestruturação e qualificação da nossa rede credenciada, proporcionando maior capilaridade para acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo Ipsemg, tanto na capital quanto no interior do estado.

O Hospital Luxemburgo presta atendimento de alta complexidade, em diversas especialidades médicas e serviços de saúde, como consultas, exames, cirurgias e atendimento oncológico. Vale lembrar que serviços eletivos já estavam sendo realizados e não serão alterados.

Rede assistencial do Ipsemg

Na capital, o Ipsemg oferta aos seus beneficiários assistência de pronto-atendimento na rede própria, no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), que fica na região central de Belo Horizonte, e também em instituições credenciadas: Hospital Evangélico, no bairro Serra e, agora, novamente, no Hospital Luxemburgo. O Hospital da Baleia, na região Leste da capital, é também uma importante referência para quem precisa de cirurgias, nefrologia, entre outros.

O atendimento eletivo é realizado especialmente pela rede própria, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), na região hospitalar da capital, de segunda a sexta-feira. A rede credenciada – que reúne hospitais e clínicas em toda a região metropolitana – também pode ser utilizada pelo beneficiário do Ipsemg para o atendimento eletivo.

No interior, os beneficiários contam com hospitais credenciados para atendimento de urgência e emergência, além de clínicas e de médicos em diversas especialidades.

