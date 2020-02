Justiça Eleitoral realizará plantões de atendimento em Sete Lagoas

Eleitores de Sete Lagoas e Fortuna de Minas

A Justiça Eleitoral comunica a realização de plantões nos seguintes dias, mediante agendamento prévio ou até o limite de distribuição de senhas de atendimento :

Dia 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas) – Horário: 12 às 18 horas.

Local: Central de Atendimentos ao Eleitor localizada à Avenida Raquel Teixeira Viana, 648, Bairro Canaã (Próximo ao Hospital Municipal).

Dia 29/02/2020 e 01/03/2020 (sábado e domingo) – Horário: 08 às 14 horas.

Local: Central de Atendimentos ao Eleitor da Câmara Municipal de Sete Lagoas, localizada à Rua Domingos L’Ouverture, 335 – Bairro São Geraldo.

Prazo Final: 06/03/2020

Agendamento e informações no site do TRE-MG (http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/agendamento) ou pelo 148 do Disque-Eleitor.

Por Justiça Eleitoral