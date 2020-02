Entenda a mudança de horário do clássico entre Atlético e Cruzeiro

Partida será disputada no sábado, às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada do Estadual

O jogo entre Atlético e Cruzeiro, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro, mudou de horário. A partida estava prevista para o dia 7 de março (sábado), às 16h30. Agora, a Federação Mineira de Futebol (FMF) transferiu o confronto para as 19h.

A mudança precisou ser feita porque o Regulamento Geral das Competição não estava sendo cumprido. O artigo 49 diz que “o intervalo a ser observado entre partidas de competições profissionais será, regra geral, de, no mínimo, 66 (sessenta e seis) horas”.

O Cruzeiro vai jogar na quarta-feira (4), às 21h30, contra o Boa Esporte, pela segunda fase da Copa do Brasil. Neste caso, como o confronto em Varginha, no Sul de Minas Gerais, pode terminar por volta de meia-noite, o tempo de descanso não chegaria ao que preconiza o regulamento.

Diante disso, a Federação Mineira de Futebol (FMF) levou o caso para a detentora dos direitos de TV para escolher um novo horário. O jogo será transmitido pelo pay-per-view.

“Como o Cruzeiro joga pela Copa do Brasil na quarta-feira, era preciso fazer o ajuste no horário para cumprir o regulamento. A gente levou o caso para a TV Globo, que escolheu o horário”, frisou o diretor de competição da FMF, Leonardo Barbosa.

Superesportes