Moreno é recepcionado com festa por torcedores do Cruzeiro: ‘vamos reconstruir’

Atacante, em sua terceira passagem pelo clube, assinou contrato até o final do ano e uma renovação caso a Raposa suba para a Série A

O flecheiro está de volta! O atacante Marcelo Moreno sentiu pela primeira vez o calor da torcida do Cruzeiro em seu segundo retorno ao clube. Centenas de cruzeirenses compareceram ainda no final da manhã desta terça-feira (18) à sede administrativa do clube para recepcioná-lo.

O jogador, ao pegar o microfone, demonstrou seu carinho logo no início do discurso ao cantar “u, uhu, o Marcelo é Máfia Azul”. Visivelmente emocionado, o atacante boliviano se declarou ao clube.

“Nem nos melhores sonhos da minha vida eu imaginava essa festa que vocês estão me brindando. Obrigado de verdade! Vamos reconstruir o Cruzeiro”, disse.