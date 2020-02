3º Bloco do Cercadinho se consolida como o pré-carnaval da família sete-lagoana

Mais de 3 mil pessoas, segundo os organizadores, prestigiaram mais uma edição do Bloco do Cercadinho, o bloco de pré-carnaval infantil de Sete Lagoas, no último domindo, 16. Com novo horário, no fim da tarde, e contando com o tempo bom e ampla divulgação, milhares de pais, mães, tios, tias, avôs, avós, filhos, sobrinhos e netos, e até mesmo os solteiros e casais sem filhos que gostam de uma boa e saudável folia, prestigiaram o evento.

Com apresentação da Suspiro Festas e CCAA Idiomas, patrocínio da Gellak e Empremed Clínica Médica e os apoios da Escola Bilíngue Tatu Bolinha, Prontoclínica da Criança, Laboratório São Marcos, Lourdinha Turismo, Mini Clube e Mães Reais, e a participação de ritmistas do Beco do Repolho, o 3º Bloco do Cercadinho bateu recorde de público e se consolida de vez no calendário carnavalesco da cidade.

Como produtor de eventos há mais de 15 anos, Marcos Mezenga, da MM Produções e Eventos, se sentiu agraciado com o convidado para ajudar a organizar o Bloco do Cercadinho este ano. “Eu já participava em anos anteriores como folião, levando minha filha. Foi uma grande satisfação perceber que podemos entregar um evento de qualidade, bem família, com uma energia super positiva para a cidade. Sabemos que ainda precisamos de alguns ajustes, mas a população pode esperar um Bloco do Cercadinho cada vez melhor nos próximos anos”, salienta o produtor.

Próxima apresentação

Para quem não pôde comparecer ou quem ficou com um gostinho de “quero mais”, no próximo domingo, dia 23, tem mais uma chance de conferir a apresentação do Bloco do Cercadinho, pelo terceiro ano seguido, no Shopping Sete Lagoas, a partir das 17h, na praça de alimentação do mall, com entrada franca. Informações: (31) 2106-3800.

Por Marcelo Sander