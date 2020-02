Carnaval será chuvoso em Minas; confira a previsão do tempo na Grande BH e cidades históricas

Há risco de chuva forte por todo o estado já a partir de sexta-feira (21), de acordo com o Climatempo

O carnaval mineiro será com chuva forte. De acordo com a previsão do Climatempo, a passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste estimula a formação de áreas de nuvens carregadas que vão se espalhar sobre o estado de Minas Gerais.

“A previsão para a Grande BH e cidades históricas, como Diamantina, não é animadora”, destaca a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim.

Segundo ela, há risco de chuva forte por todo o estado já a partir de sexta-feira (21). “Será um dia com várias horas de sol forte e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite”, disse.

O sol predomina no Vale do Jequitinhonha e áreas do Vale do Rio Doce próximas ao Espírito Santo. A Grande Belo Horizonte e as outras regiões mineiras devem ter sol, calor, aumento de nebulosidade no decorrer do dia e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

A partir de sábado (22), com a frente fria em deslocamento pelo litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, as áreas de instabilidade voltam a se formar por todo o estado fazendo com que as pancadas de chuva se espalhem por Minas. “A passagem desta frente fria aumenta a quantidade de nuvens e também aumenta o risco de chuva forte”, explica Josélia.

De domingo a terça-feira, toda a região da Grande Belo Horizonte e das cidades históricas vão ficar com muitas nuvens durante o dia e chuva deve ocorrer várias vezes. “Pode chover em todos os períodos. Há risco de chuva forte em todos os dias. Mesmo que o sol apareça de vez em quando, ou tenha um mormaço, não significa que o tempo estará firmando”, ressalta a meteorologista.