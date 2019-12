Sicoob/Credisete faz doação de computadores para a Polícia Civil em Sete Lagoas

Na quinta-feira (19), o Sicoob/Credisete com a parceria da Intersete fez a doação de computadores para a Polícia Civil de Sete Lagoas.

A entrega dos equipamentos aconteceu, na sede do 19º Departamento da Polícia Civil por Leonardo Chaves, Presidente do Sicoob/Credisete e José Heleno Araújo, Diretor da Intersete para os delegados Renato Nunes Henriques, Chefe do Departamento e Félix Von Dollinger, Delegado Regional.

Segundo o delegado Renato Nunes, que desde o dia 9 deste mês substitui o delegado Juarez Ferreira da Luz que aposentou-se, a parceria é muito importante. “Precisamos do apoio de toda a sociedade”, disse.

O Delegado Regional, Félix Von Dollinger também ressaltou a importância do apoio da sociedade, para o trabalho da Polícia Civil. ” Este apoio é fundamental para o nosso trabalho”, ressaltou.

Leonardo Chaves, Presidente do Sicoob/Credisete afirmou para o novo Chefe da Polícia Civil de que a parceria será cada vez mais fortalecida. ” Somos uma cooperativa genuinamente sete-lagoana, hoje presente em toda a região. Apoiar o setor de segurança pública também é Responsabilidade Social e é o que temos feito com vários outros setores também”, disse.

Na foto, Delegado Renato Nunes Henriques, novo Chefe do 19º Departamento da Polícia Civil, Delegado Félix Dollinger, Delegado Regional, Leonardo Chaves, Presidente do Sicoob/Credisete e o empresário José Heleno Araújo da Intersete