Itacaré será palco do inédito Réveillon Nº1

Holding Clube prepara o evento mais badalado do país, que promete deixar legado positivo para o litoral baiano

Victor Oliva, empresário paulista à frente do Camarote N°1, referência no carnaval carioca, prepara um novo produto do mercado de entretenimento: o Réveillon Nº1, em Itacaré, mais precisamente no Itacarezinho. Serão cinco dias de festas pé na areia para aproximadamente 4 mil pessoas, além de um Beach Club oficial e programações e experiências inesquecíveis na região sul do estado da Bahia.

Com produção da Samba, uma das agências da Holding Clube, o projeto promete aquecer ainda mais o turismo na Costa do Cacau, projetando o município para todo o mundo. “Vamos levar um dos maiores eventos do Brasil para Itacaré, uma cidade com visual paradisíaco, bom acesso aos turistas e estrutura para os visitantes. Estamos, com isso, alavancando o local como um destino turístico internacional, aquecendo o desenvolvimento regional”, afirma Victor Oliva, CEO da Holding Clube.

O evento será realizado de 28 de dezembro a 2 de janeiro e receberá artistas nacionais e internacionais, em dois diferentes palcos. No “Main Stage”, se apresentam nomes como Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Kevinho, Durval Lelys, Alok, BaianaSystem, Arca de Noé e Meduza. A música eletrônica, destaque do evento, também estará representada com os Djs Zeh Pretim, Sunroi, Dre Guazzeli, Miss Cady, Santii, Marcelo Faisal, Lucas Paiva, Heitor Melo, Aline Rocha, Juliana Barbosa, e BlackOut, além do duo ONA BEAT e do trio Rooftime.

Não para por aí, entre as atrações do “Jungle Stage”, voltado à conexão com a natureza e o melhor da música brasileira, estão Ju Mineira, Hadji, Cinara, ORIXAFRICANO, Pablo Fierro, Bernardo Campos, Festa ONDA, Mary G, Filipe Raposo, Mangaio, Luisa Viscardi, Wez Malora, Formiga e o duo PAAX Tulum.

Entre as celebridades confirmadas que curtirão o destino, está a musa Sabrina Sato com a família, e os influenciadores Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana. A lista de convidados ficará a cargo de RP’s como Betinho Pacheco, Vinícius Machado, Pedro Lobbo e Rafaela Meccia. E os parceiros do projeto, TETTO Lounge e HUG Entreteniment, também prometem levar um público animado para o evento.

Famosa por ser um paraíso dos amantes do surfe e dos esportes radicais, Itacaré também reúne uma vasta área de Mata Atlântica, rios e cachoeiras, além de uma biodiversidade terrestre e marinha singular. Com uma gastronomia variada e boas opções de hospedagem, a cidade é um dos principais destinos turísticos da Bahia. Respeitando a lei de preservação ambiental, e para que o local se mantenha conservado e tenha suas belezas naturais protegidas, a produção do Nº1 promete deixar um legado socioambiental positivo para Itacaré.

Da redação: Reveillon N1