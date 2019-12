Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quinta (19), no UAI- SINE Sete Lagoas

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE/ SEGURANÇA DO TRABALHO: acompanhar processos de licenças ambientais junto aos órgãos públicos competentes, realizar analises técnicas, fundamentadas na legislação, elaborar politicas ambientais, implementar e controlar programas de gerenciamento ambiental e sistemas de gestão integrada, conservar e zelar pelo equilíbrio ambiental da organização. Elaborar politicas de saúde e segurança do trabalho- SST, implementar e controlar programas de gerenciamento SST, gestão de EPI, analise e avaliação do ambiente de trabalho, instalações visando a prevenção de incidentes, acidentes e doenças ocupacionais, emissão do comunicado de Acidente do Trabalho, lançar informações de SST da organização para o programa do governo E-Social. Realizar treinamentos na área de saúde, segurança e Meio Ambiente. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA NAS FUNÇÕES – FORMAÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E TÈCNICO EM MEIO AMBIENTE – CNH: B