Copa Eldorado / Arena Impulso tem jogos decisivos a partir desta sexta-feira, pela última rodada da primeira fase

Em jogo adiado da primeira rodada, o Sertanejo de Prudente de Morais de virada venceu o Independente de Pompeu por 2 a 1, com gols de Miel e João Batista. Washington, eleito o melhor em campo, marcou para o Independente. Com o resultado, o Sertanejo chega a seis pontos na competição, garantindo vaga para a fase de oitavas de final. Já o Independente precisa vencer na última rodada e contar com uma série de combinações para poder se classificar entre os melhores terceiros colocados.

Confira a classificação após duas rodadas:

A Copa Eldorado Arena Impulso abre nesta sexta-feira sua última e decisiva rodada da fase de grupos. Os jogos vão acontecer nos campos do CAP, Curitiba, Serrinha, Ideal e Bangu.

O campeão da Copa Eldorado vai receber troféu, medalhas e R$ 4.000,00 em dinheiro. O vice-campeão será agraciado com troféu, medalhas e R$ 2.000,00 em dinheiro. O terceiro colocado será premiado com troféu, medalhas e R$ 1.000,00 em espécie.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas, AM 1300 KHZ, está transmitindo todos os jogos da 28ª edição da Copa Eldorado. Também é possível acompanhar as partidas, programas e boletins esportivos através do aplicativo que pode ser baixado no site da emissora: www.eldorado1300.com.br.

Os programas esportivos da emissora são os seguintes:

Tempo Esportivo: De segunda a sexta-feira, de 11:00 às 12:00.

Eldorado nos Esportes: De segunda a sexta-feira, de 17:00 às 19:00

Resumo Esportivo: Aos sábados, de 11:00 às 12:00

COPA ELDORADO – TERCEIRA RODADA:

Sexta-feira (20/12/19):

Campo do Ideal:

20:00 – Garimpeiro / Posto 7 x União do Morro

Campo do Curitiba:

20:00 – São Sebastião das Pindaíbas x N. Sports Sidão

Sábado (21/12/19):

Campo do CAP:

14:00 – Independente de Pompeu x Inter Eldorado

16:00 – CAP x Sertanejo de Prudente de Morais

Campo do Ideal:

14:00 – ABC Celulares x NF / União Alvorada

16:00 – Montreal x Reitran

Campo do Serrinha:

14:00 – Paraopeba x Líder Automóveis e Seguros / Lontra

16:00 – Ideal x União Progresso

Domingo (22/12/19):

Campo do Serrinha:

08:00 – Operário x AFP

10:00 – Santa Helena x Curiango / Maguinho Vidros

Campo do Bangu:

08:00 – Expresso Progresso x Dallas Golo

10:00 – Industrial x Cordisburgo

Início das fase de oitavas de final da Copa Eldorado A partir de 04.01.20.

Da redação