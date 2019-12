Governo de Minas vai pagar 13º salário integral para servidor que recebe até R$ 2 mil

O governo de Minas irá pagar integralmente o décimo-terceiro salário de 2019 no próximo dia 23 de dezembro, apenas para o servidor que tem a receber até R$ 2 mil líquidos. Neste universo estão 54% dos trabalhadores na Educação e 35% dos da Saúde.

Já os servidores da Segurança Pública receberão 1/3 do vencimento. Desta forma, 61,5% do funcionalismo de todas as áreas do Estado receberão o benefício integral ou parcelado. Por outro lado, mais de 200 mil pessoas não receberão sequer um tostão do salário extra de dezembro este ano.