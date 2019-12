Quase 2 mil brinquedos produzidos por detentos são doados para crianças em Minas

Carrinhos, berços para bonecas, caminhões, trens e jogos para desenvolver o raciocínio e a capacidade de identificar cores e formas são o presente de Natal de 11 presos para crianças em situação de vulnerabilidade social em Minas. Cerca de 1,8 mil brinquedos pedagógicos, produzidos em madeira, foram entregues ao Serviço Social Autônomo (Servas) pelas mãos de detentos que trabalham no Projeto Fábrica da Alegria – uma marcenaria instalada no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As peças, feitas em uma das três marcenarias em funcionamento na Nelson Hungria, serão doadas pelo Servas a instituições cadastradas que dão suporte a crianças. A produção de brinquedos para doações é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen MG).

O diretor de atendimento e ressocialização do complexo, Ury Ribeiro, relata que toda a equipe de servidores da unidade se sente feliz com a entrega, tanto pelas crianças quanto pelos detentos. “Os brinquedos são feitos com muito carinho, e têm um enorme valor agregado, pois nascem a partir de madeiras que seriam descartadas”, explica.

As peças criadas e fabricadas por presos da Nelson Hungria também podem ser encontradas na brinquedoteca do Hospital da Baleia, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, dentre outras instituições que já receberam as doações do Depen. Em setembro deste ano, os brinquedos chegaram às mãos de crianças de três municípios do Norte de Minas: Bonito de Minas, Juvenília e São João das Missões.

O projeto Fábrica da Alegria começou na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, por iniciativa do Tribunal de Justiça, e em seguida foi implantado no Complexo Nelson Hungria.

Assistência social

Para a presidente do Servas, Alexia Paiva Brant, a doação dos brinquedos tem dupla importância. “Os detentos têm a oportunidade de aprender um ofício, além de a atividade permitir a redução da pena. É muito importante para o Servas conseguirmos atender aos inúmeros pedidos de peças lúdicas para as crianças carentes. Principalmente nesta época de Natal, em que muitos esperam por um mimo, por menor e mais singelo que seja”, enfatiza.

O Servas atua em parceria com o poder público, o setor privado e a sociedade civil para desenvolver projetos e ações que complementam as políticas públicas de desenvolvimento social. Ele atua na captação e distribuição de doações, prestação de serviços sociais e assistenciais para promover a saúde, amparo a idosos, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua e no combate à fome.

Apoio

O Instituto Ação pela Paz fez uma doação de R$ 50 mil em insumos e ferramentas para a continuação da produção dos brinquedos. Nesta verba, estão inclusos também material para a ampliação do galpão onde os brinquedos são fabricados.

itatiaia.com.br/