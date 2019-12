Grupo Carroça Teatral Sete Lagoas no Natal Encantado de Barueri São Paulo

O grupo de teatro Carroça Teatral de Sete Lagoas está de malas prontas para apresentar seu auto de natal “O Natal Existe?” na cidade de Barueri em São Paulo . A apresentação está marcada para o dia 22 de dezembro compondo com a extensa programação natalina daquela cidade. Segundo informações da organização do evento a expectativa está entre dez a vinte mil pessoas assistindo ao espetáculo dos jovens atores e atrizes sete-lagoanos. “É frio na barriga que não acaba mais”, diz diretor do grupo Paulinho do Boi.

O processo de contato com o grupo começou em julho deste ano através de uma ligação da colaboradora Amanda Marques, da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, a pedido do secretário Jean Gaspar que conheceu o grupo em uma apresentação no natal do ano passado em Belo Horizonte, no circuito Praça da Liberdade pelo Museu Memorial Minas Vale.

Desde então o Carroça Teatral vem se preparando para essa apresentação. “Somos 15 pessoas em cena e estamos encantados com o profissionalismo, respeito e envolvimento dos colaboradores da Secretaria de Cultura de Barueri com nosso trabalho e com o evento, esperamos responder a altura, pois, é uma plateia imensa e um grande desafio levar nossa arte e cultura para tantas pessoas” afirmam em coro os integrantes do Carroça Teatral.

O Elenco deste ano conta com os atores convidados, pela primeira vez, Gláucio Reginaldo da Trupe Cabana Teatral interpretando José pai de Jesus e Erick Vianna (Pinguim) interpretando o mago Baltazar, além dos atores Rafael Martins e Gabriel Faria todos do Ovorini Carpintaria Cênica e que atuam pelo segundo ano consecutivo com o grupo.

O Carroça Teatral mantém seu elenco formado por: Adrielle Silvério (Estrela do presépio), Ana Canuto (Pastorinha e Anjo do Presépio), Carine de Oliveira Soares (Anjo do presépio), Clarice Rodrigues (Pastorinha), Gabriel Faria ( Pastor (Rei Baltazar – Bonitinho), Glauco Luan Oliveira Santos (Rei Gaspar – Velho), Gláucio Reginaldo (José (Rei Melchior – Bastião), Jéssica Lorrane (Maria Mãe de Jesus), Larissa Neves (Anjo do presépio), Maurício Pereira Soares (Mendigo), Paulo Henrique de Souza (Pastor), Ramon Frank (Rei Baltazar – Bonitinho), Selton Nunes (José pai de Jesus) e Rafael Martins (Pastor). A direção musical é do maestro Carlos Warley – Mestre Saúva e os figurinos são de Larissa Lorrany.

O Natal Encantado é realizado pela prefeitura municipal de Barueri, é uma tradição que acontece no Boulevard Central da Cidade com uma grande decoração rica de detalhes, com muitas luzes, cores, túnel iluminado, presépio, além de uma árvore de 27 metros de altura. A programação vai do dia 7 ao dia 22 de dezembro com música, dança e teatro. A cada dia, um show à altura da ocasião, sempre a partir das 19h.

Programação Natal Encantado de Barueri

No dia 7, o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana abrem o Natal Encantado, com a execução de clássicos eruditos e populares da música internacional e nacional.

No dia 22, encerrando a programação do Natal Encantado, a Cia. Carroça Teatral fará o Auto de Natal, realizando um espetáculo com muita magia, som e fantasia.

A programação do Natal Encantado terá ainda Biquini Cavadão, Michael Jackson Cover, Originais do Samba, Família Lima, entrega do Prêmio Barueri de Literatura, Danças Brasileiras, com as alunas da Oficina de Artes da Secretaria de Cultura e Turismo, e muito mais.

Mais informações:

www.barueri.sp.gov.br. – Facebook: culturabaruerioficialInstagram: cultura_barueri