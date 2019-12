Confira os resultados da segunda rodada da Copa Eldorado Arena Impulso

A segunda rodada da Copa Eldorado Arena Impulso teve seu fechamento na última terça feira, com doze partidas. Os jogos aconteceram no campo do CAP, Ideal, Serrinha, Bangu e Curitiba. A rodada foi marcada pelo grande número de gols: ao todo foram 36, média de 3 gols por partida.

Confira os resultados:

GRUPO A

ABC Celurares 0x3 Montreal

NF União Alvorada 0x0 Reitran

GRUPO B

Expresso Progresso 1x2 Industrial Laya Água e Gás

Dallas Golo 2x0 Cordisburgo

GRUPO C

Independente de Pompéu 0x3 CAP

Inter Eldorado 0x1 Sertanejo de Prudente de Moraes

GRUPO D

Garimpeiro Posto 7 6x3 São Sebastião das Pindaíbas

União do Morro 5x2 N-Sports Sidão

GRUPO E

Paraopeba Super Sô 1x1 Ideal

Líder Aútomoveis/Lontra 3x0 União Progresso

