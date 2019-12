Confira as vagas de emprego no Uai nesta quarta, (18)

TÉCNICO DE INSPENÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS: Inspecionar as unidades consumidoras de energia; Verificar a caixa de medição detectando desvio de energia na caixa de medição, passagem, derivação ou proteção; Informar os códigos das ações tomadas: medidor retirado, desligado no poste ou pingadouro; Calibrar com equipamento portátil de campo, inspecionar o padrão de entrada de Unidades consumidoras; Zelar pela organização, limpeza e segurança na área em que trabalha; Executar outras atividades de mesma natureza, nível de complexidade e responsabilidade. IMPRESCIDÍVIVEL CURSO TÈCNICO COMPLETO EM: ELETROTÈCNICA, ELETRÔNICA, ELETROMECÂNICA OU AUTOMAÇÃ O – NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA – CNH: B