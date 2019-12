PF apreende mais de 600 kg de maconha em carreta carregada com trigo na BR-262

A Polícia Federal investiga as ramificações do tráfico depois da mega apreensão de maconha em uma carreta carregada com trigo na noite dessa terça-feira, na BR-262. O motorista foi preso.

Durante fiscalização de rotina, a PF encontrou 1276 barras de maconha em um compartimento secreto, o que representa 691,32 kg da droga. A carreta vinha do estado do Paraná e tinha como destino Contagem, na Grande BH.

O condutor, de 36 anos, não teve o nome divulgado e não disse quanto receberia pelo transporte da droga, nem para quem a maconha seria levada.

