Ex candidato a prefeito de Baldim é assassinado na zona rural

Na noite desta terça-feira (17), o ex-candidato a prefeito do município de Baldim, Mauri Tavares Nogueira, o Baiano, de 60 anos, foi encontrado morto a tiros dentro de uma residência, em um sitio , na zona rural do município.

Segundo as primeiras informações, a Policia Militar foi acionada e informada que em um sitio na zona rural de Baldim, havia um homem caído dentro da residência, possivelmente sem vida.

Diante disso, os militares se deslocaram para o local, chegando lá, constataram que o indivíduo conhecido por “Baiano”, encontrava-se já sem vida, com três perfurações proveniente de arma de fogo.

No local do crime, havia uma escrita na parede feita com carvão com os seguintes dizeres, “ invasor de terra, ladrão tem que morrer.”

A Polícia Civil compareceu no local e após a perícia o corpo de Baiano foi encaminhado para o IML de Sete Lagoas .

Baiano é natural de Sete Lagoas, mas foi candidato a prefeito de Baldim, em 2016 pelo PT do B – Partido Trabalhista do Brasil – e morava na cidade. Ele era muito querido pela população local.

Ninguém foi preso até o momento, mas o caso será investigado pela Polícia Civil.