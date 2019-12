Socoob/Credisete e Prefeitura oficializam Adoção da praça Barão do Rio Branco

Na terça-feira 17, no gabinete do prefeito aconteceu a oficialização do projeto de Adoção da praça Barão do Rio Branco, uma das principais de Sete Lagoas pelo Sicoob/Credisete será totalmente revitalizada.

Tudo aconteceu a partir de reunião este ano, entre o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fabrício Nascimento e diretores do Sicoob/Credisete quando discutiu a questão de adoção de praças públicas, com a utilização do espaço para divulgação da marca Sicoob com as presenças dos diretores, Leonardo Chaves, Warley Rocha e Marcos Oliveira.

Na foto, Leonardo Chaves (Presidente do Conselho de Administração), Warley Rocha (Diretor Financeiro),Marcos Oliveira (Diretor Administrativo) e o Secretário Fabrício Nascimento (SEMADETUR)

O presidente Leonardo Chaves afirmou que, este projeto já foi apresentado há mais tempo em administrações anteriores” O projeto avançou agora com a atual administração e esperamos contribuir com a cidade , além da divulgando da nossa marca que é genuinamente sete-lagoana. Estamos na cidade e região há mais de 32 anos”, disse Leonardo.

Desde 2011, está em vigor no município a lei 8.096, que institui o Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP). O objetivo é promover a participação da sociedade e do poder público na urbanização, nos cuidados e na manutenção, conservação e limpeza das praças, jardins, avenidas, canteiros centrais e vias públicas precisam de adequações. A prefeitura entrega a praça revitalizada e a empresa faz a manutenção.

Segundo Fabrício Nascimento, a adoção de espaço público está prevista na Lei 8096 de dezembro de 2011 que, institui o Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP), com o objetivo de promover a participação da sociedade e do Poder Público na urbanização, nos cuidados e na manutenção, conservação e limpeza das praças, jardins, avenidas, canteiros centrais e vias públicas no município,mas que precisa de adequações.

Das 165 existentes, 13 já são cuidadas por meio de parcerias com empresas locais e nove foram revitalizadas pela atual gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.