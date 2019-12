Em ação rápida, Polícia Militar recupera, no mesmo dia, motocicleta furtada no bairro São Francisco

Na segunda-feira 16, a equipe policial obteve informações de que um indivíduo de alcunha “Guiminha” estaria na posse de uma motocicleta furtada, e que provavelmente este mesmo indivíduo cometeria outros crimes utilizando-se do citado veículo.

Imediatamente as guarnições iniciaram um rastreamento na busca desse suspeito, ocasião em que na rua Horácio Ìndio do Brasil, que acessa o alto da serra de Santa Helena, no bairro Recanto da Serra, foi visualizado o autor C.C.D.G, de c.20 anos, popularmente conhecido como “guiminha”, na condução do ciclomotor da marca zig, de cor vermelha, porém, sem placa de identificação.

Os militares, ao verificarem o chassi do veículo, constataram que na verdade o ciclomotor trata-se de veículo de origem ilícita, veículo este furtado no bairro São Francisco, no mesmo dia da abordagem. Questionado, o autor alegou ter comprado o ciclomotor pela quantia de R$300,00 nas mãos de um indivíduo de alcunha “Cacá”.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de sete lagoas, e o veículo foi removido para o pátio responsável.

