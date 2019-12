Polícia Militar apreende arma de foro, réplica e recupera celular roubado

Na noite desta sexta-feira 13, durante patrulhamento pela rua Monsenhor Messias, os militares suspeitaram de dois indivíduos que trafegavam em duas bicicletas nas proximidades dos comércios existentes no bairro Luxemburgo.

Quando os militares foram realizar a abordagem, os suspeitos evadiram pela avenida Prefeito Alberto Moura e seguiram sentido a rua Antônio da Costa Ferreira, bairro Kwait. Sendo que em dado momento, ambos abandonaram as bicicletas e evadiram pelo fundo de uma casa que da acesso a um brejo cheio de água e coberto por uma vegetação.

Neste momento não foram mais vistos. Durante a varredura, os policiais localizaram próximo de um barraco as vestes semelhantes às que foram usadas no roubo ocorrido na padaria do bairro Interlagos dois, no dia 12 de zembro.

Durante as diligências, os militares foram informados que o suspeito do ato infracional S.M.O de 17 anos, residia naquele imóvel. Os militares realizaram uma vistoria e localizaram um aparelho celular que fora roubado em 5 deste mês no bairro Interlagos II.

Os policiais obtiveram informações de que os indivíduos ”em fuga” dispensaram 02 (dois) objetos numa vegetação, tendo como referência a rua Antônio da Costa Ferreira. De posse desta informação, deslocaram até o local e após minuciosa busca localizaram uma arma de fogo e um simulacro.

As bicicletas foram apreendidas e o celular recuperado. Todos os objetos em questão foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas.

Assessoria Organizacional- RPM