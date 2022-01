Vídeo: Barragem de água se rompe em Ouro Fino, em MG, e eleva nível do rio Mogi

Não há vítimas ou danos materiais nesse rompimento, apenas danos ambientais. A cidade mais próxima é Jacutinga, também no Sul de Minas, que não foi atingida.

Uma barragem de água estourou em Ouro Fino, no Sul de Minas Gerais, nesta sexta-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para a estrada que dá acesso ao aeroporto da cidade onde a barragem rompeu.

A cidade mais próxima é Jacutinga, também no Sul de Minas, que não foi atingida. “Ainda há a informação que a o nível de água dos rios da região elevaram mas sem danos ou vítimas. A Defesa Civil do município já está ciente e no momento uma equipe de bombeiros está a caminho para apoiar os órgãos e comunidade no que for preciso”, informaram os bombeiros.

O nível da água do rio Mogi já baixou. Não há vítimas ou danos materiais nesse rompimento, apenas danos ambientais.

Veja vídeo: