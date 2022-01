Deputado Douglas Melo leva donativos a vítimas de Jequitibá

Campanha arrecadou água, alimentos e materiais de higiene para as vítimas da enchente na cidade

Nesta sexta-feira (14), o deputado Douglas Melo e vários voluntários se juntaram a corrente do bem em prol das vítimas da enchente em Jequitibá. Foram entregues ao CRAS da cidade, toneladas de alimentos, água e materiais de higiene para serem distribuídos a população atingida.

Jequitibá sofreu muito com as últimas chuvas e a área central ficou praticante toda tomada pelas águas deixando dezenas de desabrigados.

Segundo Douglas Melo, a união de todos em prol das vítimas da chuvas está amenizando o sofrimento dessas pessoas.

“Gostaria de agradecer a todos os voluntários, a todas as pessoas que doaram, que receberam as doações em seus estabelecimentos. São gestos assim que nos motivam a trabalhar todos os dias pelo nosso povo. Estamos aqui fazendo a nossa parte. E a população pode contar comigo e com os nossos amigos. Nunca abandonaremos nossa gente nesse momento tão difícil”, afirmou o deputado.

Com Assessoria de Imprensa/Dep. Douglas Melo