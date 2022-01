Sete Lagoas encerra semana com mais 42 novos casos e ocupação de UTI em mais de 30%

Município aguarda envio de doses do Ministério da Saúde para iniciar vacinação de crianças

Sete Lagoas chega nesta sexta-feira, 14 de janeiro, a 24.460 contaminações com a confirmação de mais 42 casos: 25 mulheres e 17 homens. Nenhum novo óbito por Covid foi registrado. São 618 óbitos, 2.410 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 244 delas em isolamento domiciliar, e 10.014 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Quatro pacientes estão internados com resultado positivo e oito aguardam resultados de exames. São 52.131 testes negativos até o momento e 23.595 pessoas recuperadas.

Quatro pacientes estão em UTI (três de Sete Lagoas e um de Belo Horizonte) e oito estão em enfermaria (sete de Sete Lagoas e um de Paraopeba). No Hospital Nossa Senhora das Graças são seis internados, um deles em UTI do SUS. No Hospital Municipal há três internados, sendo um em UTI. Na Unimed também são três internações, duas delas em UTI. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) se mantém em 30,8%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também segue em 18,2%.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas abre mais um cronograma de dose de reforço da Janssen para adultos que já tomaram a 1ª dose da vacina. Será nos dias 18 e 19 de janeiro, terça e quarta, de 09h às 16h. Locais: Centro de Saúde Santa Luzia – R. Jovelino Lanza, 1200, Jardim Arizona; UBS Cidade de Deus – Av. Pref. Euro Andrade, 41 – Cidade de Deus; UBS Orozimbo Macedo – R. Cuba, 524, esquina de José Sérvulo Soalheiro e ESF Catarina – R. Santos Reis, 238 – Catarina. Documentos: comprovante de 1ª dose da Janssen, cartão do SUS ou CPF.

O Ministério da Saúde aprovou a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade. Assim, o Município aguarda o envio das doses na próxima semana para anunciar o cronograma para esse público. Enquanto isso, quem ainda não recebeu a 2ª dose da Coronavac ou da Astrazeneca deve agendar a aplicação: 2ª dose da Coronavac para quem tem mais de 20 dias da 1ª dose (ESF Santa Luzia, R. José Duarte de Paiva, 134, Centro, 3773-2864) ou 2ª dose da Astrazeneca para quem tem mais de 60 dias da 1ª dose (ESF São Geraldo – R. Joaquim Murtinho, 109, São Geraldo, 3776-7881). Documentos: identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa, carteira de vacinação, comprovante da 1ª dose da Astrazeneca ou Coronavac, cartão do SUS ou CPF.

Já receberam a 1ª dose 184.920 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 173.453 pessoas. A 1ª dose da Janssem em 5.814 pessoas e a dose de reforço em 42.385 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas. mg.gov.br/coronavirus