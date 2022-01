Sete Lagoas recebe vacina da Pfizer para crianças nesta sexta; veja prazo para outras cidades

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vai começar a distribuir, na tarde desta sexta-feira (14), as 110 mil doses pediátricas da vacina contra Covid-19 da Pfizer que chegaram pela manhã ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Os imunizantes fazem parte do 78º lote entregue pelo Ministério da Saúde ao Estado e se destinam à administração de primeira dose em 5,91% de crianças de 5 a 11 anos de idade.

A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde começa na tarde desta sexta, iniciando por Belo Horizonte. A previsão é de que até esta segunda-feira (17), todas as regionais tenham recebido os imunizantes. A planilha com o número de doses destinadas para cada município pode ser acessada neste link.

Confira a programação de distribuição do imunizante para as crianças de 5 a 11 anos por regional:

Sexta-feira (14)

SRS BH

Município de BH

Sete Lagoas

Sábado (15)

Ponte Nova

Itabira

Pirapora

Divinópolis

Barbacena

São João del Rei

Patos de Minas

Coronel Fabriciano

Governador Valadares

Passos

Varginha

Alfenas

Pouso Alegre

Manhuaçu

Leopoldina

Ubá

Juiz de Fora

Unaí

Ituiutaba

Uberlândia

Uberaba

Januária

Montes Claros

Teófilo Otoni

Pedra Azul

Diamantina

