A sexta-feira (14/1) será de tempo estável em grande parte de Minas Gerais. As áreas de instabilidades praticamente se restringem

ao Triângulo Mineiro e Sul. Há uma pequena chance de chuva isolada também no Oeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Nas demais regiões mineiras, variação de nebulosidade, com as temperaturas superando os 30ºC no decorrer do dia.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).