Faculdade disponibiliza vagas de emprego em Sete Lagoas; confira

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Escolaridade: Nível Técnico/Técnico em Enfermagem com registro no COREN-MG

Carga horária: 44 horas semanais

Salário: Será apresentado na entrevista.

Benefícios: Vale transporte, Bolsa de estudos e Lanche na empresa.

Atividades: Desenvolvimento de ações assistenciais de enfermagem sob supervisão; Aferição e registro de sinais vitais; Realização de curativos; Administração de medicamentos (se necessário) e outros.

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando no assunto o nome da vaga “ TÉCNICO EM ENFERMAGEM”

ASSISTENTE COMERCIAL

Local: Sete Lagoas/MG.

Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira em horário comercial.

Salário: Será apresentado na entrevista.

Escolaridade: Administração ou áreas afins

Atividades: -Desenvolver de propostas de comerciais, realizando a promoção de cursos da

instituição identificando as necessidades dos clientes.

-Acompanhando o processo de venda e pós-venda através de telefonemas ou

visitas.

-Planejamento estratégico de campanhas institucionais.

– Desejável: Experiência no planejamento campanhas prospecção de clientes e desenvolvimento de estratégias comercias.

Interessados enviar currículo para o e-mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com e colocar no assunto ” Assistente Comercial”.