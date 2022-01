Governo de Minas reconhece situação de emergência em mais 33 municípios atingidos pelas chuvas; ao todo são 374

Mais de 36 mil itens de ajuda humanitária já foram entregues à população, como cestas básicas, colchões, kits de higiene pessoal e limpeza

Já são 374 municípios mineiros em situação de emergência devido às intensas chuvas das últimas semanas. Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2021, 25 pessoas morreram, 26.492 ficaram desalojadas e 4.047 desabrigadas (dados atualizados em 13/1). As informações foram divulgadas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

Até o momento, mais de 36 mil itens de ajuda humanitária foram entregues aos municípios para assistência à população nas regiões atingidas, sendo 11.820 cestas básicas, 4.157 colchões, 10.125 kits limpeza e 10.555 kits higiene.

Com o agravamento do cenário, o Governo de Minas criou um Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso, que conta com as Forças de Segurança e secretarias de Estado para dar apoio aos municípios atingidos.

As regiões com maior número de ocorrências estão sendo monitoradas em tempo real e recebendo apoio das equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A Defesa Civil alerta que o atual cenário necessita de maior atenção da população para identificar os riscos do período chuvoso. A orientação é para que as pessoas que moram perto de encostas e rios fiquem atentas aos deslocamentos de massas e ao aparecimento de rachaduras. O mais importante é preservar a vida.

Assistência

O governo mineiro liberou mais de R$ 1,2 milhão para a aquisição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, limpeza, colchões e kits dormitórios, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e da Cedec.

A Sedese está em contato direto com gestores de assistência social dos municípios atingidos pelas chuvas intensas e intermitentes, prestando apoio técnico, via equipe da Subsecretaria de Assistência Social (Subas) e das 22 Diretorias Regionais da secretaria.

Doações

A Sedese é um dos órgãos que apoiam o Serviço Social Autônomo (Servas), que vai concentrar o recebimento das doações aos atingidos pelas chuvas. Os principais itens demandados são: água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, roupa de cama e banho, colchões e cobertores.

As doações podem ser entregues diretamente na sede da instituição, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Os donativos também podem ser entregues na rede de supermercados Verdemar, no BH Shopping, Shopping Diamond Mall e Shopping Pátio Savassi, em todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Delegacias de Polícia Civil de Minas Gerais. A entidade também recebe doações em dinheiro.

Mais informações podem ser acompanhadas nas redes sociais da instituição, no site www.servas.org.br ou pelo telefone (31) 3349.2400.

Para doações em dinheiro:

Serviço Social Autônomo

CNPJ: 17.385.840/0001-12

Caixa: Ag. 1667 / CC: 3529-1

Pix: +5531991630836

Fonte: Agência Minas