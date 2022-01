No bairro Emília, policiais militares cumprem mandado de busca e apreensão em residência

Na data de ontem (12), policiais militares do 25º BPM cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência do bairro Emília.

Ao fazerem contato no imóvel, as guarnições policiais visualizaram o autor, F.G.O.F, 20 anos, descartando alguns objetos, bem como tentando evadir para não ser abordado. Contudo, mesmo diante o comportamento do envolvido, ele foi alcançado e contido.

No imóvel foram localizadas 09 pedras de substância similar ao crack, 02 porções de produto semelhante à maconha, a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), 02 telefones celulares e 01 tesoura.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido, o qual resultou na apreensão dos materiais encontrados e na consequente prisão do autor pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM