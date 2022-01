Primeira semana epidemiológica do ano registra aumento da taxa de contaminação por Covid

Bebê sete meses vem a óbito por Covid em Sete Lagoas.

Excesso de procura esgotaram doses de vacina da Pfizer nas unidades de saúde nesta quinta.

Sete Lagoas chega nesta quinta-feira, 13 de janeiro, a 24.418 contaminações com a confirmação de mais 76 casos: 39 mulheres e 37 homens. Um óbito por Covid foi registrado nesta quarta-feira: um bebê do sexo feminino de apenas sete meses, que estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças. São 618 óbitos, 2.085 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 299 delas em isolamento domiciliar, e 9.962 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Seis pacientes estão internados com resultado positivo e dois aguardam resultados de exames. São 52.073 testes negativos até o momento e 23.497 pessoas recuperadas.

Quatro pacientes estão em UTI (três de Sete Lagoas e um de Belo Horizonte) e oito estão em enfermaria (seis de Sete Lagoas, um de Paraopeba e um de Baldim). No Hospital Nossa Senhora das Graças são cinco internados, um deles em UTI do SUS. No Hospital Municipal há quatro internados, sendo um em UTI. Na Unimed são três internações, dois deles em UTI. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) caiu hoje para 30,8%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também caiu, para 18,2%.

Epidemiologia

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a primeira semana epidemiológica do ano apresentou 426 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas. Foram 2,22 pacientes por mil habitantes. A taxa de incidência subiu de 0,2 pacientes entre os dias 26 de dezebro e 1º de janeiro (semana 52) para 1,74 pacientes entre os dias 2 e 8 de janeiro (primeira semana de 2022). Na análise mensal, foram 52 óbitos em junho ,julho teve 24, agosto teve 16, setembro teve três óbitos, outubro e novembro contaram com dois óbitos cada, dezembro registrou um óbito e janeiro segue com dois até o momento.

Vacinação

Nesta sexta-feira, 14, a comunidade surda recebe a Dose de Reforço para quem tomou a 2ª dose há mais de quatro meses, com apoio de tradução em libras, de 09h às 16h, no Cerest – R. Paulo Frontin, 254, Centro. Documentos: comprovante de 2ª dose, cartão SUS ou CPF.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, devido à grande procura, as doses da vacina da Pfizer se esgotaram nesta quinta-feira nas salas de vacinação do Município. Desta forma, não haverá cronograma de aplicação de vacinas nesta sexta-feira, 14 de janeiro. A Prefeitura aguarda nova remessa de doses por parte do Governo do Estado para anunciar o próximo cronograma. Já receberam a 1ª dose 184.805 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 173.100 pessoas. A 1ª dose da Janssem em 5.814 pessoas e a dose de reforço em 40.278 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus