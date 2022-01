América-MG espera definição de Zárate e vê parte financeira travar permanência de Fabrício Daniel

Meia segue na Argentina, e atacante retornou para Mirassol; contratos terminaram em dezembro, mas Coelho segue conversando nos dois casos

O América-MG iniciou nesta semana a pré-temporada do elenco principal que se reapresentou no CT Lanna Drumond. No entanto, dois atletas do time de 2021 não estão no grupo de treinamentos e ainda negociam com o clube. São eles Fabrício Daniel e Mauro Zárate. O ge detalha a situação dos dois.

O clube ainda conversa com os jogadores sobre uma possível permanência. A situação que ainda impossibilita o acordo é a parte financeira, em ambos os casos. Nesta semana, nenhum dos dois esteve no CT Lanna Drumond. Zárate segue na argentina, e Fabrício Daniel está em Mirassol.

Em contato com a reportagem do ge, o irmão e empresário de Zárate, Nestor Zárate, afirmou que o atleta tem propostas de clubes argentinos, além do América, e que no início da próxima semana haverá uma definição. O contrato com o clube mineiro terminou no fim de dezembro.

O clube trabalha para garantir a permanência do atleta que tem experiência na Copa Libertadores e é visto como um jogador que pode ter papel fundamental na campanha de 2022 do América.

Fabrício Daniel

A situação de Fabrício Daniel segue sem avanço nos últimos dias. O atacante, inclusive, retornou para Mirassol. O América tem interesse em comprar parte dos direitos econômicos do atleta, que pertence ao Mirassol. No entanto, ainda há entrave em relação aos valores pretendidos pelo clube paulista.