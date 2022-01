Comitiva da Seleção Brasileira vai vistoriar gramado do Mineirão na próxima semana

Os dois próximos desafios da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo serão contra Equador, em Quito, no dia 27 de janeiro, e Paraguai, no Mineirão, em 1º de fevereiro, em duelos válidos, respectivamente, pela 15ª e 16ª rodadas.

E antes mesmo de ser divulgada a lista de convocados, nesta quinta-feira (13), o coordenador de seleções do Brasil, Juninho Paulista, relatou que uma comitiva da CBF vai estar no Gigante da Pampulha na próxima semana.

“Estamos acompanhando a reformulação do gramado, conhecemos bem a empresa que faz a manutenção, estamos diariamente conversando com ela e recebendo imagens. Estaremos em Belo Horizonte na semana que vem, vistoriando e decidindo todos os detalhes para ter o gramado do Mineirão em excelentes condições para receber a Seleção”, afirmou.

Por meio de suas redes sociais, o Mineirão informou, no fim da última temporada, que haveria manutenção no gramado e nas instalações no fim de dezembro de 2021 e parte de janeiro deste ano.

A Esplanada continuaria aberta ao público, das 7h às 22h, sem a realização de eventos.

Fonte: Hoje em Dia