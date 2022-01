Cadastro Escolar 2022: Prefeitura orienta pais e alunos para vagas remanescentes na educação

Os pais que pleitearem vagas remanescentes no Ensino Municipal poderão efetuar as matrículas diretamente nas escolas de Sete Lagoas a partir do dia 17 de janeiro de 2022.

Dando continuidade aos procedimentos referentes ao Cadastro Escolar 2021/2022 do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, realizado no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM), a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Cultura -, traz orientações para o preenchimento das vagas remanescentes.

1. Os pais que pleitearem vagas remanescentes no Ensino Municipal poderão efetuar as matrículas diretamente nas escolas de Sete Lagoas a partir do dia 17 de janeiro de 2022, próxima segunda-feira.

2. Os pais que pleitearem vagas remanescentes em escolas estaduais deverão realizar a inscrição no SUCEM no período de 25 de janeiro a 23 d efevereiro de 2022 no site: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br. O prazo para a realização da matrícula na escola para a qual o aluno for encaminhado é de dois dias úteis.

A Gerente Educacional do Município, Alexandrina Guimarães, destaca a importância do processo de vagas remanescentes. “Na oportunidade, reiteramos a orientação quanto ao prazo para a matrícula dos alunos inscritos na primeira etapa do Cadastramento Escolar, qual seja, até do dia 14 de janeiro de 2022. Aqueles que não fizerem no prazo, deverão seguir as orientações para as vagas remanescentes”. Em janeiro as escolas municipais seguem funcionando de segunda a sexta, de 07h às 12h.

