Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (13/01)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

MOTOQUEIRO ENTREGADOR

Executar entregas de água e gás utilizando veículo da loja.

não exige experiência – CNH: A

AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL

Auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral. Realizar a limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas utilizados.

Experiência: 03 meses na função

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Prestar assistência integral e humanizada ao paciente, desempenhando atividades técnicas de enfermagem em conformidade com as normas e rotinas da instituição, visando a qualidade e a segurança da assistência.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico completo – Escala: 12X36

AÇOUGUEIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

RECEPCIONISTA

Atuar em clínica odontológica, atendimento diretamente aos clientes, marcação de consultas, etc. Desejável experiência em clínica odontológica/medica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE FATURAMENTO

Faturamento de contas das unidades dos Recursos Próprios acompanhar o processo de autorização de guias da Empresa e outros convênios. Providenciar os relatórios de pagamentos dos médicos cooperados e não cooperados. Experiência em recursos de glosa, emissão de notas fiscais, negociação com convênios, tabelas CBPMH e outras pertinentes à área de atuação. Conhecimento em faturamento, autorização e envio de contas de internação, centro cirúrgico e UTI.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Realizar manutenção em empilhadeiras

Experiência: 06 meses na função – Fundamental Completo – Disponibilidade de horário

EMPREGADA DOMÉSTICA

Tarefas domesticas em geral (lavar, passar, faxina, cozinhar)

Experiência: 06 meses na carteira

MOTORISTA ENTREGADOR

Realizar entrega de mercadoria da loja e documentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: AB

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Emissão de notas fiscais, lançamentos de Notas Fiscais no sistema, protocolar documentos, noção de impostos fiscais

Experiência: 06 meses na carteira e nas funções – Ensino Médio Completo

ESTOQUISTA

Inventario, controle de entrada e saída de mercadoria em confronto com nota fiscal, organização de mercadoria no estoque.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR ADMINSTRATIVO

Funções administrativas em geral

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B (Desejável AB)

COMPRADOR

Experiência na função e na área de caldeiraria. Negociar com os fornecedores em busca de melhores preços, prazos de entrega e condições de pagamento. Emitir as ordens de compra aprovadas. Manter os estoques da empresa abastecidos. Zelar pela correta emissão dos documentos fiscais, com auxílio da área contábil da empresa. Disponibilidade para trabalhar em Confins.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH:B

AJUDANTE DE MONTAGEM INDUSTRIAL (VAGA TEMPORÁRIA)

Auxiliar nas atividades, ter experiência em manutenção em fabricas de Cimento, Cal ou Mineração e Siderurgia. Vaga temporária: 60 dias – Disponibilidade de viagem (empresa oferece alojamento/refeição)

Experiência: 06 meses na função – Ensino Fundamental Completo (Desejável)

MECÂNICO MONTADOR (VAGA TEMPORÁRIA)

Habilidade na utilização de maçarico e solda, conhecimento com medidas com trena, relógios comparadores, paquímetros etc. Ter experiência em manutenção em fabricas de Cimento, Cal ou Mineração e Siderurgia. Vaga temporária: 60 dias – Disponibilidade de viagem (empresa oferece alojamento/refeição)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo (Desejável)

CALDEREIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Ter conhecimento em leitura e interpretação de desenhos; habilidade na utilização de Maçarico e Solda; conhecimento com instrumentos de medição; ter experiência em manutenção em fabricas de Cimento, Cal ou Mineração e Siderurgia. Vaga temporária: 60 dias – Disponibilidade de viagem (empresa oferece alojamento/refeição)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo (Desejável)

SOLDADOR (VAGA TEMPORÁRIA)

Dominar o processo de Solda Mig e Eletrodo revestido, assim como utilização de Tocha com Grafite; Experiência em solda de virola de forno para US e PM. Ter experiência em manutenção em fabricas de Cimento, Cal ou Mineração e Siderurgia. Vaga temporária: 60 dias – Disponibilidade de viagem (empresa oferece alojamento/refeição)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo (Desejável)

ELETRICISTA

Realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalar e reparar equipamentos. Disponibilidade para eventuais viagens. Curso de elétrica e NR10

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

OPERADOR DE ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA

Responsável por controlar o processo de tratamento de água, realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e operar equipamentos eletromecânicos. Documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos utilizados nas estações de tratamento de água. Trabalhar em conformidade com as normas e de procedimentos técnicos e de qualidade, higiene, saúde e preservação ambiental. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

AJUDANTE DE COZINHA/SALGADEIRO(A)

Produzir salgados, bolos, biscoitos. Imprescindível ter experiência com salgados.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Executar as atividades de construção civil em subestações elétricas, obras de alvenaria, concretagem e acabamentos. Construção de paredes, lajes, fundações e canteiro de obras. Auxiliar na limpeza, organização e manutenção do canteiro de obras, dentre outras atividades. Disponibilidade para trabalhar na região de Paracatu/Salinas – Oferece Alojamento/Refeição/Transporte

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico Completo

ESTÁGIO DE ENGENHARIA CIVIL

Cursando a partir do 5º período – CNH: B

AUXILIAR DE COBRANÇA/ADMINISTRATIVO

Atuar na recepção da clínica e realizar cadastro de pacientes e cobrança de devedores, negociar venda de tratamentos, realizar ações internas de captação de novos clientes.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

ESTÁGIO DEPARTAMENTO PESSOAL

Auxiliar nas atividades do setor.

Curso Superior em Administração/Gestão de RH (a partir do 2º período) – Previsão de conclusão do curso até julho de 2023.

VENDEDOR EXTERNO

Realizar a rota determinada pela empresa, limpar o freezer do cliente em toda visita, realizar recebimentos quando necessário, quando solicitado entrega de documentos.

Experiência: 06 meses na carteira em vendas externas – CNH:A

BABÁ

Experiência: 06 meses na carteira (imprescindível)

OPERADOR DE EXTRUSORA DE MANGUEIRA

Operar extrusora de mangueira.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

ANALISTA MARKETING

Atendimento ao cliente, realizar orçamentos, realizar vendas, desenvolvimento de layout, desenvolvimento de offset, silk, impressão digitar, rounter, carimbos, broches, botons. Elaborar projetos para fachadas, placas e luminosos, executar alguns acabamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo (Publicidade/Comunicação Social)

PASSADOR DE ROUPAS

Atuar em lavandeira.

Experiência: 06 meses na carteira em lavanderia ou serviços gerais.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Desejável experiência em escritório de contabilidade, rotinas administrativas em geral, acompanhamento de processo em órgãos públicos e privados, entre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ASSISTENTE FISCAL

Executar todas as rotinas pertinentes ao departamento fiscal: emitir os informativos acessórios, apurar os impostos e conferir o cálculo correto e preparar emissão das vias, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira em contabilidade – Superior em andamento/Completo em Ciências Contábeis

ANALISTA CONTABIL

Elaboração de balancetes, balanço anual, apuração e controle de lucro real e presumido, escrituração contábil digital, elaboração de declarações DCTF, PER/DCOMP, entre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira em Contabilidade – Superior Completo Ciências Contábeis

COORDENADOR DE RESTAURANTE

Orientação e suporte de loja, suporte de vendas e atendimento ao cliente, gestão visual.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

PADEIRO/CONFEITEIRO

Assar pães, produzir lanches, produtos panificação como brioches, pão de queijo, biscoitos, bolos, doces de vitrines e tortas decoradas. Horário: 4h às 12h

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo

ANALISTA CONTÁBIL

Conhecimento de apurações de tributos federais e obrigações acessórias federais. Realizará classificação contábil, conciliação e análise contábil. Fechamento de balancetes mensais, fechamento de balanços, demonstração de resultado, fluxo de caixa. Vaga Temporária: 04 meses

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em Ciências Contábeis

TORNEIRO MECÂNICO

Preparar, regular e operar máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas, regular o mecanismo do torno, interpretar desenhos, esboços, modelos, especificações e outras informações para planejamento de tarefas. Curso de aprendizagem ou técnico em mecânica em geral, usinagem ou ferramentaria. Vaga temporária de 03 meses com chance de efetivação.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ANALISTA DE DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Organização e classificação contábil desenvolver todas as atividades do departamento contábil, dos documentos da empresa; digitação dos documentos classificados (escrituração contábil); conciliação de contas; classificação e análise da documentação contábil e de fluxo de caixa; emitir balancetes; balanço patrimonial, dentre outras funções.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MOTORISTA ENTREGADOR

Entrega de gás e água

Experiência: 03 meses na carteira – CNH: D

AUXIILIAR DE ELETRICISTA

Realizar atividades em canteiro de obras, auxiliando na desmontagem, montagem de painéis, instalações, infraestrutura e redes elétricas.

Experiência: 06 meses na carteira ou Curso Técnico Completo (Elétrica/Eletrotécnica)

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na função

REPOSITOR EM SUPERMERCADO

Reposição e organização de mercadorias na loja; recolher mercadorias no deposito; fazer limpeza do setor, fazer levantamento do estoque, transportar mercadorias, receber e armazenar mercadorias, controlar datas de vencimento.

Experiência: 06 meses na carteira

PROMOTOR DE VENDAS

Montagem de ponto extra, reposição, limpeza, organização de produtos nas gôndolas, acompanhamento de validade/ruptura e preenchimento de relatório através do software da empresa. Experiência com reposição de produtos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ESTÁGIO EM LOGÍSTICA

Atendimento aos motoristas, suporte ao setor comercial, controle e lançamentos de devoluções e faturamentos, participação das rotinas do setor.

Necessário estar cursando a partir do 2º período de Logística ou Administração (Técnico ou Superior)

MEIO OFICIAL BOMBEIRO

Levar materiais para canteiro de obras; realizar montagens, tubulações hidráulicas, acompanhar os testes hidráulicos.

Experiência: 06 meses – Fundamental completo

AUXILIAR DE ARMAZÉM

Cumprir checklist de limpeza da rua, retirar pallet’s vazios; realizar a separação da quantidade determinada de produtos, montar pallets; fechar volume (strecht pallets, consolidar caixas, colocar fitas, etc.), realizar contagem de inventário do estoque, carga e descarga de veículos, etiquetagem de volumes. VAGA TEMPORARIA: 06 MESES

Experiência: 06 meses – Fundamental Completo – Escala:6×2 – tarde/noite

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Acompanhamento diário das atividades em campo, conferencia e realização de documentações de segurança, entrega e conferencia de EPIs, realização diária de DDS, conduzir investigação de acidentes e controlar toda documentação interna de SST, acompanhar e analisar riscos existentes na área e nas atividades para minimizá-los, assegurar e orientar todos os colaboradores sobre as regras da empresa e garantir o comprometimento dos mesmos. Vaga temporária: 05 meses

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico Completo – CNH: A ou B

ESTÁGIO EM CONTABILIDADE

Auxiliar o departamento contábil no controle do patrimônio (identificar e catalogar), conciliação contábil e financeira, arquivar documentos.

Necessário estar cursando a partir do 4º período de Ciências Contábeis

VENDEDOR EXTERNO

Captação de clientes, negócios e fechamento de serviços na área de energia fotovoltaica.

Experiência: 06 meses com vendas em geral – Ensino Médio – CNH: B

AÇOUGUEIRO

Receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carnes, repor mercadorias, desossar e fatiar os diferentes tipos de carne, atender aos clientes.

experiencia: 06 meses na carteira

VENDEDOR EXTERNO

Venda de moveis em geral (sofás, camas/colchão, mesas, poltronas).

Experiência: 06 meses com vendas

MARCENEIRO

Confecção/manutenção de moveis em geral: mesas, cadeiras

Experiência: 06 meses na função

COSTUREIRA

Confecção de lingerie

Experiência: 06 meses na função

FONOAUDIOLOGO (A)

Realizar avaliações audiológicas ocupacionais; analisar condições auditivas dos clientes.

Não exige experiência – curso completo na função

VENDEDOR EXTERNO

Atendimento ao público; cumprimento das etapas de venda; manutenção e organização do ambiente de trabalho; auxilio no estoque; prospecção externa e desenvolvimento de contas de grandes clientes. Desejável experiência no ramo de material de construção.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo – CNH: A ou B – Veiculo próprio

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine