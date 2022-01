Atualização: Em Jequitibá aumenta número de desabrigados e desalojados devido ao Rio das Velhas

Já chega a quase 70 o número de pessoas em Jequitibá, que estão em abrigos públicos ou foram para a casa de parentes, devido às inundações.

Segundo a porta voz Poliana Valgas, do Subcomitê da Bacia do Rio das Velhas a situação ainda é de muitas dificuldades que atinge residências e prédios públicos e áreas na zona rural, sendo atualmente 60 pessoas em abrigos e 8 famílias desalojadas. ” Esse número deve aumentar, considerando o levantamento que vem sendo feito nas comunidades rurais pela assistência social. Além disto, ela informa ainda que o abastecimento de água no município está bastante comprometido e vem sendo feito pela Copasa, através de caminhões pipa.

De acordo com ela, as cisternas que fazem o abastecimento em várias propriedades na zona rural, também estão submersas. Na comunidade de Porções as famílias já foram para a casa de amigos. Além disto o trabalho das equipes para a assistência de alimentos, equipes de saúde e até mesmo para deslocamento de pessoas estão no abrigo maior do município para trabalhar, tem sido um desafio, segundo a porta voz de Jequitibá.

Além das equipes da prefeitura, Corpo de Bombeiros, Poliana Valgas ressalta o apoio do Exército de Itajubá com os botes, para garantir assistência em diversas situações.

Com relação a ponte que liga a Santana de Pirapama continua interditada, sem previsão de liberação. “o nível do rio vem baixando, mas em ritmo lento.

Jequitibá é um município de Minas Gerais, localizado a 112 km da capital. A população estimada é de 5.153 habitantes.