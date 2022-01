Assistência Social divulga lista dos convocados para prova de processo seletivo

A publicação também apresenta os nomes dos candidatos desclassificados por não cumprirem determinações do edital Nº 02/2021 que regulamenta o processo.

Foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 11, a listagem com os nomes dos candidatos que tiveram suas inscrições validadas no processo seletivo simplificado para contratação de vários profissionais por tempo determinado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A publicação também apresenta os nomes dos candidatos desclassificados por não cumprirem determinações do edital Nº 02/2021 que regulamenta o processo.

A seleção será por meio de prova objetiva de múltipla escolha, com 20 questões, que será aplicada no domingo, dia 30 de janeiro, de 09h às 12h, na Escola Municipal Dr. Márcio Paulino (R. Dr. Luciano Soares Santana, 641, bairro Santo Antônio). Para fazer a prova, o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência portando apenas caneta azul ou preta, documento de identidade e protocolo de inscrição.

A convocação para a celebração de contrato administrativo obedecerá à ordem de classificação do candidato e à necessidade da Administração Pública Municipal. O prazo da contratação será de seis meses, prorrogável por mais seis meses. Os prazos para interposição de recursos são: Resultado da Prova (dois dias úteis após a publicação do resultado), Resultado da Classificação Parcial (dois dias úteis após a publicação do resultado).

Admitido o recurso, caberá à Comissão de Seleção do Processo Seletivo se manifestar pela reforma ou manutenção do ato ocorrido. Recursos a fatos extraordinários deverão ser dirigidos à Comissão de Seleção e entregues com protocolo pelo próprio candidato, devidamente fundamentado, constando o NOME do candidato e número do protocolo de inscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (rua Quintino Bocaiúva, 618, Centro), aos cuidados da Comissão do Processo Seletivo. O resultado final será publicado dia 10 de fevereiro de 2022 no DOM.

Cargos e vagas

– Auxiliar de Serviços Socioeducativos (5 vagas): Nível Fundamental, salário mínimo vigente no Município, 40 horas semanais (08 horas diárias e/ou de acordo com a necessidade do serviço).

– Auxiliar de Educador (5 vagas): Nível Fundamental, salário mínimo vigente no Município + 20%, 40 horas semanais (regime de plantão 12×36 diurno e noturno) Serviços Municipais de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias * Contratação de acordo com a Lei Municipal nº 7.972/2010.

– Educador Social (1 vaga): Nível Médio Completo, salário mínimo vigente no Município + gratificação específica prevista em lei, de acordo com o equipamento onde prestará o serviço, 40 horas semanais podendo ser oito horas diárias ou regime de plantão 12×36, diurno e noturno, de acordo com a necessidade no Equipamento, de Crianças e Adolescentes, para Instituição de Acolhimento de adultos no regime de plantão 12 X 36 diurno ou noturno.

– Entrevistador Social (10 vagas): Nível Médio completo e conhecimento em informática, salário mínimo vigente no Município, 40 horas semanais (disponibilizadas de acordo com necessidade do serviço), Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.

– Auxiliar Administrativo (3 vagas): Nível Médio completo e conhecimento em informática, salário R$ 1.200,00, 40 horas semanais (disponibilizadas de acordo com necessidade do serviço).

por Ascom Prefeitura