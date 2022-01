Corpo de Bombeiros recebe nova Unidade de Resgate para atender Sete Lagoas e região

Em solenidade na manhã desta quarta-feira, 12, na sede do Corpo de Bombeiros em Sete Lagoas foi feita a entrega de uma nova Unidade de Resgaste, para a região atendida pela 5ª Companhia em Sete Lagoas.

A nova unidade foi adquirida, através de emenda parlamentar destinada pelo ex-deputado federal por Minas Gerais, delegado Edson Moreira.

Participaram da enrega da nova unidade, o prefeito Duílio de Castro, ex deputado Edson Moreira, vereador Pastor Alcides Longo de Barros, presidente da Câmara Municipal, Adriano Cota, presidente da Subseção da OAB, Sérgio Andrade, Comandante da Guarda Civil Municipal e Coordenador da Defesa Civil, além de bombeiros militares.

Coronel Peron Batista da Silva Laignier, Comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiro, destacou que a nova unidade contribui para melhor atender a população na área de abrangência da Companhia em Sete Lagoas.

Capitão Rafael Figueiredo, Subcomandante da 5ª Cia Independente de Bombeiro Militar em Sete Lagoas, afirmou que com a chegada da nova Unidade Resgate, vai substituir a que estava em situação precária. “Precisamos da capacitação do bombeiro e de equipamentos para a nossa atuação, e com a nova vamos proporcionar mais segurança para a vítima e para os militares, considerando que atendemos 14 municípios. O SAMU atende somente Sete Lagoas, já nós todos os outros municípios e essa nova unidade é muito importante”, disse.

Segundo o oficial, o apoio da sociedade para melhorar o serviço prestado é fundamental. ” Nosso foco é atender bem a todos, afinal somos o amigo certo nas horas incertas”, completou Capitão Figueiredo.

Sobre a atuação no período de chuvas, ele ressaltou que existe um aumento nas demandas entre ocorrências e vistorias, salvamento, além de ações preventivas para evitar prejuízos maiores e principalmente preservar o bem maior que é a vida. ” As dicas de auto proteção são importantes em períodos de chuvas, como evitar travessias, locais alagados e evitar abrigar embaixo de árvores e próximos a redes de energia elétrica”, ressaltou Capitão Figueiredo.

A Companhia de Sete Lagoas também mantém uma equipe em Jequitibá, devido aos problemas de inundações que atingem a cidade por causa da água do Rio das Velhas.